Natura Siberica — косметическая компания, специализирующаяся на производстве натуральной и органической косметики. Была основана в Москве в 2008 году бизнесменом Андреем Трубниковым. Компания владеет четырьмя органическими фермами на территории России и производит косметические средства по уходу за лицом, телом и волосами. Для производства используются дикорастущие растения, травы, плоды. Косметика не тестируется на животных, а для сбора растений привлекаются местные жители регионов.

