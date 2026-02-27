В Черноземье 28 февраля ожидается ветреная и пасмурная погода, до –6°C

В субботу, 28 февраля, жителей Черноземья ожидает преимущественно ветреная и пасмурная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –6°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура воздуха составит –6°C, днем будет +2°C, вечером опустится до +1°C, а ночью — до 0°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –3°C до +1°C, а порывы ветра до 9 м/с.

В Курске температура составит от –1°C до +2°C. Ветер до 10 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –1°C, днем будет +2°C, вечером останется на том же уровне, а ночью опустится до +1°C.Ветер с порывами до 10 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит –1°C, днем будет +2°C, вечером останется на том же уровне, а ночью опустится до +1°C. Ветер — до 11 м/с.

В Тамбове утром температура воздуха составит –3°C, днем поднимется до 0°C, вечером останется на том же уровне, а ночью будет +1°C. Ветер с порывами до 7 м/с.

Алина Морозова