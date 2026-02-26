Спортсмены Нововоронежской АЭС в Абу-Даби стали победителями международной олимпиады среди любителей – Open Masters Games

В Абу-Даби (ОАЭ) прошли Открытые игры для любителей спорта – Open Masters Games – крупнейшей международной олимпиады на Ближнем Востоке. Первое общекомандное место в гребле на лодках «Дракон» с 7 золотыми и 9 серебряными медалями заняла российская команда «Walruses», в состав которой вошли сотрудники Нововоронежской АЭС — Алексей Бахтин и Алла Лаврова.

Фото: предоставлено Алексеем Бахтиным

В гребле на лодке «Дракон» были представители 10 стран, среди которых Египет, Индия, Иран. В соперничестве с ними российская команда заняла 16 из 24 призовых мест на дистанции 200, 500 и 2000 метров в составе 10 и 20 местных лодок в мужских, женских и смешанных составах. Вместе с отборочными заплывами «Walruses» суммарно за два дня совершила более 20 заплывов. Наших запомнили не только благодаря хорошему выступлению, но и национальному колориту: сборная вышла на построение в казачьих папахах.

«Для меня это не первый старт, но международный опыт начался совсем недавно — пару месяцев назад в Дубае. После этого я серьёзно прибавил в физической подготовке к будущим стартам: если раньше бегал по 3 км, то теперь — по 8–10. Поэтому результат в Абу-Даби стал закономерным: мы выросли и по физике, и по командной работе, у нас очень сплочённый экипаж. Команду я специально не «собирал» — ребята из Росатома сами подтянулись благодаря активной жизненной позиции и любви к спорту», — подчеркнул Алексей Бахтин.

В открытии соревнований участвовал президент страны – шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В соревнованиях участвовало более 25 тысяч спортсменов из 92 стран мира, которые соревновались в 33 дисциплинах. Соревнования проходили рядом с дворцом Каср аль-Ватан – резиденцией президента Объединённых Арабских Эмиратов. Следующие Игры пройдут в мае 2027 года в Японии.