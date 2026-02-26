Аэропорты московского авиаузла возобновили работу

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковского (Раменское) и Внуково сняты ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Домодедово и Жуковский приостанавливали работу на час, Внуково и Шереметьево — на полчаса.

За это время над Московской областью сбиты шесть БПЛА. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и повреждениях не раскрывается.