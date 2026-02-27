Российский лес показал устойчивость
Индекс состояния леспрома фиксирует, что его спад пошел на пользу лесному фонду
В последние годы устойчивость лесопользования в российских регионах имеет тенденцию к росту, фиксирует новый индекс, разработанный рейтинговым агентством «Эксперт РА». Среди причин — активизация лесовосстановления в рамках профильного федерального проекта, наведение порядка с учетом оборота древесины и относительно невысокая доля криминальной лесосеки, отчасти, вероятно, связанная с резким сокращением экспорта леспрома после 2022 года.
Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» разработало региональный индекс устойчивости лесопользования. В исследование вошел обширный массив данных о показателях пожарной опасности, вырубках (включая незаконные), активности лесовосстановления, а также бюджетной обеспеченности и эффективности использования средств в лесной отрасли. Методология предполагает расчет итогового показателя устойчивости лесопользования с равными весами этих субиндексов. При этом важным нюансом стало использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса и отчетов геоплатформы «Цифровая Земля» госкорпорации «Роскосмос», что добавило реалистичности оценкам, формируемым на основании административных отчетов, отмечает управляющий директор отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.
Новый индекс (доклад есть у “Ъ”) фиксирует практически симметричное распределение субъектов РФ с положительными и отрицательными значениями в итоговом рейтинге. Наибольшие значения устойчивости лесов наблюдались в Орловской (0,62), Сахалинской (0,56) областях и Камчатском крае (0,51), худшие — в Башкортостане (–0,49), Костромской (–0,89) и Тамбовской (–1,05) областях. Дифференциация регионов высока, что обусловлено природными условиями, структурой лесного фонда, интенсивностью хозяйственной деятельности и уровнем финансирования защитных мероприятий. При этом прямой зависимости значения индекса от размеров и лесистости субъектов РФ в рейтинге не видно: крупные лесные регионы с практически равной частотой попадают как в зону положительных, так и отрицательных значений. Впрочем, уже в разрезе бюджетной обеспеченности лесного фонда диспропорция очевидна: наименьшие госрасходы (менее 50 руб./ кв. км) приходятся на наиболее лесистые регионы Европейского Севера России и Сибири. При этом отдельно в разрезе финансирования борьбы с пожарами индекс фиксирует относительное благополучие в регионах Урала и Западной Сибири, где на это выделяется 25–100 руб./га, тогда как в зоне риска остаются Дальний Восток и юго-запад РФ с показателями менее 10 руб./га.
Незаконные рубки также сосредоточены «в крупных лесных субъектах с развитой легальной лесной промышленностью» (Красноярский край, Иркутская область и Карелия, где «большие разрешенные объемы заготовки создают возможности для смешивания незаконной древесины с легальной продукцией») и в регионах Сибири и Дальнего Востока, вдоль Транссиба и близких к границе с Китаем. При этом масштабы криминальной лесосеки лишь в 16 регионах превышают 1% и в шести субъектах — 5% легальной. В то же время рейтинг фиксирует общий позитивный тренд: в 2024 году в 79 из 80 регионов площади восстановления лесов оказались больше их выбытия.
Это, отметим, может быть следствием нескольких разнонаправленных процессов: наведения порядка в отрасли после 2020 года, резкого сокращения экспорта вследствие введения развитыми экономиками санкций против РФ в 2022 году и общего упадка в леспроме вследствие этого, а также повышения внимания государства к лесам в рамках федпроекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Последний, напомним, предусматривает модернизацию лесопожарной инфраструктуры, лесовосстановление, развитие лесного семеноводства, обновление техники и повышение эффективности управления лесным хозяйством. «Значительная часть мероприятий проекта реализуется на региональном уровне при поддержке федерального бюджета, вследствие чего субъекты несут наибольшую ответственность за достижение его целей»,— отмечают авторы.