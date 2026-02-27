Российский лес показал устойчивость

В последние годы устойчивость лесопользования в российских регионах имеет тенденцию к росту, фиксирует новый индекс, разработанный рейтинговым агентством «Эксперт РА». Среди причин — активизация лесовосстановления в рамках профильного федерального проекта, наведение порядка с учетом оборота древесины и относительно невысокая доля криминальной лесосеки, отчасти, вероятно, связанная с резким сокращением экспорта леспрома после 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» разработало региональный индекс устойчивости лесопользования. В исследование вошел обширный массив данных о показателях пожарной опасности, вырубках (включая незаконные), активности лесовосстановления, а также бюджетной обеспеченности и эффективности использования средств в лесной отрасли. Методология предполагает расчет итогового показателя устойчивости лесопользования с равными весами этих субиндексов. При этом важным нюансом стало использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса и отчетов геоплатформы «Цифровая Земля» госкорпорации «Роскосмос», что добавило реалистичности оценкам, формируемым на основании административных отчетов, отмечает управляющий директор отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Новый индекс (доклад есть у “Ъ”) фиксирует практически симметричное распределение субъектов РФ с положительными и отрицательными значениями в итоговом рейтинге. Наибольшие значения устойчивости лесов наблюдались в Орловской (0,62), Сахалинской (0,56) областях и Камчатском крае (0,51), худшие — в Башкортостане (–0,49), Костромской (–0,89) и Тамбовской (–1,05) областях. Дифференциация регионов высока, что обусловлено природными условиями, структурой лесного фонда, интенсивностью хозяйственной деятельности и уровнем финансирования защитных мероприятий. При этом прямой зависимости значения индекса от размеров и лесистости субъектов РФ в рейтинге не видно: крупные лесные регионы с практически равной частотой попадают как в зону положительных, так и отрицательных значений. Впрочем, уже в разрезе бюджетной обеспеченности лесного фонда диспропорция очевидна: наименьшие госрасходы (менее 50 руб./ кв. км) приходятся на наиболее лесистые регионы Европейского Севера России и Сибири. При этом отдельно в разрезе финансирования борьбы с пожарами индекс фиксирует относительное благополучие в регионах Урала и Западной Сибири, где на это выделяется 25–100 руб./га, тогда как в зоне риска остаются Дальний Восток и юго-запад РФ с показателями менее 10 руб./га.

Незаконные рубки также сосредоточены «в крупных лесных субъектах с развитой легальной лесной промышленностью» (Красноярский край, Иркутская область и Карелия, где «большие разрешенные объемы заготовки создают возможности для смешивания незаконной древесины с легальной продукцией») и в регионах Сибири и Дальнего Востока, вдоль Транссиба и близких к границе с Китаем. При этом масштабы криминальной лесосеки лишь в 16 регионах превышают 1% и в шести субъектах — 5% легальной. В то же время рейтинг фиксирует общий позитивный тренд: в 2024 году в 79 из 80 регионов площади восстановления лесов оказались больше их выбытия.

Это, отметим, может быть следствием нескольких разнонаправленных процессов: наведения порядка в отрасли после 2020 года, резкого сокращения экспорта вследствие введения развитыми экономиками санкций против РФ в 2022 году и общего упадка в леспроме вследствие этого, а также повышения внимания государства к лесам в рамках федпроекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Последний, напомним, предусматривает модернизацию лесопожарной инфраструктуры, лесовосстановление, развитие лесного семеноводства, обновление техники и повышение эффективности управления лесным хозяйством. «Значительная часть мероприятий проекта реализуется на региональном уровне при поддержке федерального бюджета, вследствие чего субъекты несут наибольшую ответственность за достижение его целей»,— отмечают авторы.

Олег Сапожков