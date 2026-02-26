Карантин по бешенству ввели в Нижнем Новгороде из-за домашнего кота

Очаг бешенства животного зафиксирован в квартире на улице Переходникова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Источником инфекции стал домашний кот, сообщили городском госветуправлении 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Из-за случившегося с 20 февраля был введен карантин по бешенству. Он охватывает территорию в границах проспектов Кирова, Октября, улицы Бусыгина и проспекта Ленина.

В ветуправлении сообщили, что в январские праздники нижегородка вместе с питомцем уезжала в Большемурашкинский округ. Там кот, который не был привит, долгое время проводил на улице. По возвращении питомец стал бросаться на ноги хозяйке и ее дочери, кусать и царапать, рассказала начальник госветклиники Автозаводского района Анна Скребец.

Питомца сначала отнесли в частную клинику, где ему диагностировали «двухсторонний отит». Лечение не помогало, из-за чего владелица животного обратилась в службу по передержке госветклиники, где кот впоследствии умер. В результате исследования антител головного мозга у животного выявили бешенство.

Сейчас ветврачи проводят поквартирный обход подкарантинной территории и вакцинируют домашних питомцев. В ветслужбе напомнили, что в государственных клиниках прививку против бешенства можно сделать бесплатно.

Галина Шамберина