Проходческие щиты пересекли станцию метро «Броневая» и продвинулись к «Заставской»

Два проходческих щита, работающие на строительстве коричневой линии петербургского метро в направлении «Каретной», пересекли «Броневую» и в сумме прошли от нее 450 метров в сторону «Заставской», сообщает пресс-служба Смольного. По одному пути было пройдено порядка 300 метров, по второму — около 150. Каждый тоннель имеет диаметр 5,6 метра.

Фото: Пресс-служба Смольного

В настоящее время на дистанции «Путиловская»—«Каретная» метростроители используют три проходческих комплекса. Два щита от Ясиноватского машиностроительного завода движутся от «Путиловской» к «Каретной». Третий, «Вера», изготовлен для петербургских метростроителей на Обуховском заводе и ведет проходку в обратном направлении.

Всего на участке планируется задействовать четыре щита. Последний, также собранный Обуховским заводом, будет смонтирован под землей во втором квартале 2026 года. Новой технике предстоит пройти почти 4 км на глубине свыше 60 метров. Общая длина тоннелей между «Путиловской» и «Каретной» — порядка 7 км.

Андрей Маркелов