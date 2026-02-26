С самокатчика в Нижегородской области взыскали 185 тысяч рублей ущерба за ДТП

Страховая компания через суд пытается возместить убытки, причиненные из-за дорожной аварии в Нижегородской области по вине водителя самоката. Сергачский межрайонный суд решил взыскать с него 185 тыс. руб., которые страховая выплатила водителю автомобиля, пострадавшего в ДТП. Решение в силу пока не вступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ДТП с участием электросамоката, предоставленного ООО «Микромобильность Технологии» (Яндекс Go), и автомобиля Volkswagen произошло в июле 2024 года. В результате оба транспортных средства получили повреждения. Водителю автомобиля ущерб возместила страховая компания. Но так как виновником происшествия был признан водитель самоката, истец потребовал сумму ущерба с него и оператора кикшеринга в порядке суброгации.

Суд посчитал, что возмещать убытки должен самокатчик, в иске к оператору кикшеринга было отказано.

Галина Шамберина