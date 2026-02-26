4 марта в Ярославской области зазвучат сирены

В Ярославской области 4 марта пройдет комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В период с 10 до 12 часов зазвучат сирены и громкоговорители. В эфире федеральных телеканалов появится сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!», вещательные программы будут прерваны.

Как уточнили в правительстве области, проверка плановая и будет проводиться по всей стране. Прошлая проверка системы оповещения в регионе проходила 1 октября.

Алла Чижова