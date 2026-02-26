В Твери задержали бывшего кандидата в президенты и иноагента Екатерину Дунцову

Сотрудники полиции в Твери задержали журналистку и бывшего кандидата в президенты России Екатерину Дунцову (объявлена в России иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале ее незарегистрированной партии «Рассвет». Подробности задержания неизвестны, правоохранительные органы информацию не комментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Дунцова (признана иноагентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Екатерина Дунцова (признана иноагентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Екатерина Дунцова (иноагент) работала в ряде СМИ с 2003 по 2022 год. В 2019-2022 годах она была депутатом Ржевской городской думы VII созыва. В декабре 2023 года журналистка подавала документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидата в президенты на выборах 2024 года. 23 декабря ЦИК отказал в регистрации в связи с нарушениями в документах. 31 мая 2024 года политика включили в реестр иноагентов.

Никита Черненко