На станции метро «Горный институт» появилась связь и интернет

На станции метро «Горный институт» появился мобильный интернет и голосовая связь, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе МТС. Новая сеть LTE охватывает вестибюль, эскалаторы и платформу. Подготовленная инфраструктура может быть использована и для подключения других операторов, отметили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В декабре 2025 года МТС также провела работы на новой Красносельско-Калининской линии и обеспечила мобильной связью, открывшиеся станции «Юго-Западная» и «Путиловская».

Станцию «Горный институт» запустили 27 января прошлого года. На протяжение 12 месяцев связи и мобильного интернета не было ни на самой станции, ни на перегоне «Горный институт» – «Театральная» – «Спасская».

Владимир Колодчук