Налоговая заблокировала счета петербургского «Феникса» — наследника автоимперии

Налоговая служба заблокировала счета ООО «Феникс» — компании-правопреемника обанкротившегося в 2023 году «Автохолдинга РРТ», принадлежавшего бизнесмену Олегу Барабанову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решения о приостановке операций по восьми счетам в крупных банках, включая «Банк Санкт-Петербург», «Альфа-Банк» и «Райффайзенбанк», Межрайонная инспекция ФНС №23 вынесла 26 февраля. Причиной стала неуплата налогов, сборов, пеней или штрафов.

«Автохолдинг РРТ» в разные годы объединял дилерские центры Subaru, Opel, Chevrolet, Nissan и Kia. Компания пережила череду банкротств и реструктуризаций, начавшихся еще в 2014 году, и окончательно прекратила деятельность в 2023-м. Ее правопреемником стало ООО «Феникс».

Отметим, что в сентябре 2025 года налоговая подавала иск о банкротстве сети РРТ (входит в инвесткомпанию «ИКС 2» господина Барабанова) с требованием 106,9 млн рублей долга. Нынешняя блокировка счетов ставит под угрозу текущую операционную деятельность правопреемника.

Андрей Маркелов