Нововоронежская АЭС впервые выиграла Зимнюю спартакиаду «Росэнергоатома» по хоккею

Сборная Нововоронежской АЭС впервые стала победителем хоккейного турнира Зимней спартакиады работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2026». В решающем матче XIII розыгрыша состоялась символическая передача чемпионской эстафеты нововоронежским атомщикам от триумфаторов 2024 года с Кольской АЭС.

Хоккейная команды НВ АЭС

Фото: организаторы Спартакиады

Соревнования атомных ледовых дружин прошли в г. Полярные Зори (Мурманская область) с 17 по 20 февраля с участием хоккейных представителей семи атомных станций, Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и «Атомэнергоремонта».

В финальном матче команда Нововоронежской АЭС встретилась с коллегами с Кольской АЭС и отпраздновала победу со счетом 3:0. Голами у чемпионов отметились сотрудник цеха обеспечивающих систем Максим Афанасьев, работник химцеха Николай Шустов и ведущий специалист профсоюзной организации Даниил Акиньшин. Хозяева льда не смогли распечатать ворота, которые защищал инспектор службы безопасности, голкипер Виталий Пантыкин. Кольская АЭС получила серебряные медали. В упорной борьбе за 3 место команда Курской АЭС оказалась сильнее коллектива Белоярской АЭС - 8:5.

Из лучших игроков Нововоронежской и Кольской АЭС теперь будет сформирована сборная «Росэнергоатома», которая весной выступит на финальном этапе XIII Зимней спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2026».

«В Госкорпорации «Росатом» созданы все условия для того, чтобы работники атомных предприятий были активными и всесторонне развитыми. Поддержка физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, все это положительно сказываются на производительности труда», - рассказал заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Стоит отметить, что хоккей на Нововоронежской АЭС начал развиваться после открытия в городе новой ледовой арены «Остальная», построенной в рамках соглашения между «Росатомом» и Правительством Воронежской области. Перед успехом на XIII Спартакиаде сборная НВ АЭС три раза становилась чемпионом корпоративного хоккейного чемпионата «Атомная шайба».