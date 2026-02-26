Суд в Москве приговорил ульяновского мошенника, обещавшего освободить из плена участника СВО

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Никулинским райсудом Москвы жителю Ульяновска, причастному к мошенничеству, направленному на незаконное получение денежных средств от жителей Ульяновской области в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщило управление ФСБ по Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ России в июле 2024 года. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в июне 2024 года фигурант, представляясь сотрудником Центрального аппарата ФСБ России, совершил мошенничество, желая получить 850 тыс. руб. с жительницы Ульяновска за якобы освобождение из украинского плена ее близкого родственника из числа военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Суд согласился с доводами следствия и признал подсудимого виновным в совершении мошенничества в крупном размере, назначив ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Андрей Васильев, Ульяновск