Глава минздрава Прикамья утверждена в должности

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень избавилась от приставки «и.о.», сообщает «Новый компаньон». Соответствующий приказ был подписан губернатором 26 февраля. Госпожа Крутень возглавляет краевой минздрав с 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

После формирования краевого правительства кроме госпожи Крутень работу в статусе «и.о.» продолжил зампред правительства края — министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович и глава краевого минфина Екатерина Тхор. Оба были утверждены в должности на прошлой неделе.