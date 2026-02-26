В Адлере директор парка раздавал землю под ларьки родственникам

Бывшего управляющего Адлерского парка культуры и отдыха (филиал МУП «Парки отдыха "Ривьера Сочи"») арестовали по обвинению в превышении полномочий, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Злоумышленник предоставлял преференции по аренде участков земли своим родственникам, что позволило им получить доход более чем на 100 млн руб.

По версии следствия, в мае 2024 года фигурант совместно с соучастниками разработал незаконную схему предоставления земельных участков под размещение торговых точек. Действуя по доверенности от имени МУП «Парки отдыха "Ривьера Сочи"», бывший руководитель парка заключал договоры аренды земельных участков с подконтрольными ему индивидуальными предпринимателями — своими родственниками.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По ходатайству следователя суд решил заключить фигуранта под стражу, сообщают в краевом следственном управлении СКР. Обвиняемому в превышении полномочий, совершенному группой лиц из корыстных побуждений, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Анна Перова, Краснодар