На Дону 66-летнего жителя приговорили к штрафу за незаконную охоту

Семикаракорский районный суд вынес приговор в отношении 66-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Прокуратура Ростовской области

Установлено, что в ноябре 2025 года на территории охотугодья в Золотаревке фигурант застрелил восемь особей кабана. Разрешения на добычу животных он не имел. Своими действиями фигурант причинил ущерб, который превысил 1 млн руб. Подсудимый полностью его возместил.

Суд приговорил местного жителя к штрафу в размере 500 тыс. руб. Карабин и тепловизионный прицел конфисковали в доход государства.

Мария Хоперская

