Жителя Чувашии приговорили к 7,5 годам колонии за смерть супруги

Суд назначил наказание в виде 7,5 годов лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима 59-летнему жителю деревни Луговая за убийство супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, ночью 13 октября 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, в ходе конфликта нанес супруге множественные удары руками и ногами. Потерпевшая скончалась на месте.

Жителя Чувашии обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Анна Кайдалова