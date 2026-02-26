В Ростове осужденные предстанут перед судом за попытку вступить в терорганизацию

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовных дел в отношении троих осужденных, уже отбывающих наказание в колонии. Теперь их обвиняют в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигуранты отбывают наказание за совершение преступления экстремисткой направленности. После освобождения они собирались уехать за границу для того, чтобы вступить в запрещенную на территории РФ группировку. Осужденные использовали для связи с группировкой мобильные телефоны. От «кураторов» они получили все необходимые инструкции. Однако, сотрудники правоохранительных органов пресекли их попытки.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская