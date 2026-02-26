Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главу Набережно-Морквашского поселения лишили полномочий из-за утраты доверия

Верхнеуслонский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении полномочий главы Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Ильнура Гаязова в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Установлено, что супруга должностного лица владела и пользовалась финансовыми инструментами 27 иностранных компаний, что для лиц, замещающих муниципальные должности, запрещено законодательством.

Общий оборот акций в 2024 году составил 24 млн руб.

Анна Кайдалова