В Оренбуржье аграрии обновили парк техники на 3 млрд рублей с начала года

На территории Оренбургской области сельхозпредприятия обновили парк сельхозтехники на общую сумму 3,347 млрд руб. сначала года. Об этом сообщает правительство региона.

Аграрии приобрели на эти средства 128 тракторов (40% от планового задания на год), из них 42 единицы — энергонасыщенные, 61 зерноуборочный комбайн (61%), 10 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок (56%), 160 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Хорошие темпы по приобретению техники отмечают у Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского, Переволоцкого, Пономаревского, Саракташского, Ташлинского районов и Сорочинского муниципального округа.

Руфия Кутляева