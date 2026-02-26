Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове прошли совместные учения Росгвардии и МЧС

В Ростове-на-Дону состоялись совестные учения Росгвардии и МЧС. Мероприятие прошло на территории ОМОН «Печенег» регионального управления Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предыдущая фотография

Фото: Управление Росгвардии по РО

Фото: Управление Росгвардии по РО

Фото: Управление Росгвардии по РО

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Управление Росгвардии по РО

Фото: Управление Росгвардии по РО

Фото: Управление Росгвардии по РО

По легенде учения, на территории ОМОН произошло возгорание с сильным задымлением. Специалисты провели эвакуацию личного состава, вооружения и служебной документации. Пожарные расчеты приняли все необходимые меры для того, чтобы огонь не распространился, а затем ликвидировали его.

Подобные занятия проходят на регулярной основе, но в преддверии 10 годовщины образования Росгвардии проведено показательное пожарно-тактическое занятие.

Мария Хоперская

Новости компаний Все