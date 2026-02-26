Заплатил налоги и оказался в розыске

Суд в Москве начал рассматривать дело известного блогера Гусейна Гасанова. Ему инкриминируется легализация преступных доходов. По данным обвинения, в 2019–2021 годах фигурант недоплатил в казну 175 млн руб. налогов и часть из них отмыл путем приобретения недвижимости. Уголовного преследования за недоимку блогер избежал, поскольку погасил ее. Сам господин Гасанов находится за границей, он объявлен в международный розыск, а процесс проводится в заочном режиме.

На судебное заседание 26 февраля Гусейн Гасанов ожидаемо не пришел, его интересы представляли адвокаты Дмитрий Козейкин и Михаил Юсупов.

31-летний уроженец Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов после окончания вуза занялся было ресторанным бизнесом, но затем стал видеоблогером. Одно время число его подписчиков на разных ресурсах в общей сложности превышало 30 млн.

Скандальную известность видеоблогер Гусейн Гасанов приобрел в марте 2019 года, когда запустил в соцсетях розыгрыш «Гелендвагена» за подписку на свои каналы.

Автомобиль выиграла 17-летняя девушка, но вскоре выяснилось, что машина подержанная и на ней висит множество штрафов. С 2021 года Гусейн Гасанов стал продвигать в интернете курс «Мышление миллионера», обещая подписчикам за шесть недель кардинально изменить жизнь.

В 2024 году ФНС выставила Гусейну Гасанову претензии на 175 млн руб.

Позже господин Гасанов заявил, что погасил недоимку, заплатив с учетом штрафов и пеней в общей сложности около 300 млн.

В прошлом году он был объявлен сначала в федеральный, затем в международный розыск по делу о легализации преступных доходов. К этому времени он уехал в Азербайджан.

Как сообщил в суде гособвинитель, уголовное дело, фигурантом которого стал известный блогер, изначально было возбуждено за уклонение от уплаты налогов. По материалам дела, в 2014–2019 годах Гусейн Гасанов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя сначала в городе Колпино Ленинградской области, затем в Москве, при этом платил налоги по льготной ставке 6%.

С 2019 по 2021 год, когда доходы возросли, и, соответственно, ставка должна была быть повышена, Гусейн Гасанов для уменьшения налогооблагаемой базы стал переводить часть средств на счета своих доверенных лиц. Так и образовалась недоимка в 175,4 млн руб.

Однако, отметил прокурор, поскольку блогер долг погасил, предъявлять обвинение по 198-й статье УК ему не стали. Зато предъявили по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов). Из обвинительного заключения следует, что 68,4 млн руб. из скрытых от налогов средств фигурант вложил в приобретение недвижимости в период до 2025 года.

Защита блогера с обвинением не согласилась. «Гусейн Гасанов занимался законной предпринимательской деятельностью, поэтому непонятно, каким образом заработанные им средства оказались добытыми преступным путем,— заявил адвокат блогера Михаил Юсупов.— Квалифицирующим признаком отмывания являются не любые операции с деньгами, а лишь те, что направлены на придание законности их получению. Но в обвинении мы не услышали об умысле подзащитного скрыть происхождение доходов».

«Гусейн Гасанов был публичный человек и открыто приобретал собственность, ни от кого не скрываясь»,— добавил адвокат Дмитрий Козейкин. После заседания адвокаты сообщили «Ъ», что подсудимый вину не признает, никакие свои доходы преступными не считает, поэтому защита будет бороться за его оправдание.

Алексей Соковнин