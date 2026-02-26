Жительницу Ижевска осудили за удары по лицу сотруднице полиции

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор 37-летней местной жительнице за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2025 года подсудимая «из личной неприязни» несколько раз ударила сотрудницу полиции кулаками по лицу, пока та сопровождала ее в кабинет для медосвидетельствования.

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Владислав Галичанин