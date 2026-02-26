В Ростовской области 1,4 тысячи медикам помогли улучшить жилищные условия

В Ростовской области более 1,4 тыс. медиков улучшили свои жилищные условия благодаря региональным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Эти инициативы, направленные на привлечение медицинских кадров, реализуются в регионе уже более десяти лет. «Земский доктор» действует с 2012 года, а «Земский фельдшер» – с 2018 года. Об этом сообщила директор агентства жилищных программ региона Мария Гаврикова на пресс-конференции в «ТАСС-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спикер пояснила, что в 2025 году 27 медицинских специалистов получили бюджетные субсидии на приобретение или строительство жилья. Еще 246 сотрудникам компенсировали часть стоимости квартир и процентных ставок по кредитам.

Для выпускников-отличников действует льготная ипотека под 1% годовых — в прошлом году ею воспользовались 12 врачей.

«Программы субсидирования — хороший инструмент для работодателей, так как позволяют привлечь квалифицированные кадры в наш регион»,— резюмировала госпожа Гаврикова.

Валентина Любашенко