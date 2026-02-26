ПК «Транспортные системы» досрочно поставят партию новых трамваев в Самару

До конца марта 2026 года в Самару поставят оставшиеся 20 трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок». Об этом сообщили в ООО «ПК Транспортные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего в город должны поставить 71 трамвай данной модели. При этом 51 единица транспорта уже находится в МП «ТТУ». В договоре указано, что электротранспорт собирались произвести и отправить в Самару до 30 апреля 2026 года.

По данным ООО «ПК Транспортные системы», за год работы поставленные в Самару трамваи перевезли более 6 млн пассажиров. Помимо модели «Львенок» город также получил три трехсекционных трамвая 71-931М «Витязь-М».

Вагоны собираются на предприятиях «ПК Транспортные системы» — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Сварка кузова проходит на Энгельсском заводе электрического транспорта в Саратовской области.

Андрей Сазонов