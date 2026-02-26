В Тольятти оглашен приговор владелице турбазы «Хуторок Озерный»

Предприниматель Ольга Кулаксыз — владелицы турбазы «Хуторок Озерный» — признана виновной в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст.303 УК РФ) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Приговор коммерсанту вынес Автозаводский районный суд Тольятти в четверг, 26 февраля. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Судья Анна Токарева приговорила Ольгу Кулаксыз к трем с половиной годам колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

По версии следствия, предприниматель подделала договор займа (фальсифицировала подпись) на сумму 12,5 млн рублей от имени другого человека. После этого коммерсант обратилась в суд с иском о взыскании денег.

Ольга Кулаксыз уже привлекалась к уголовной ответственности. В феврале 2024 года Ставропольский райсуд Самарской области признал ее виновной в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Силовики установили, что бизнесмен стала соучастницей двойного поджога жилого дома семьи, с которой у Ольги Кулаксыз был конфликт из-за земельных участков.

По указанию коммерсанта ее знакомый приобрел компоненты для зажигательной смеси и попытался уничтожить чужое жилье, но безуспешно. В итоге поджигатель скончался, а Ольга Кулаксыз получила два года условного лишения свободы и выплатила потерпевшим компенсацию.

В январе 2026 года в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие выяснило, что 31 декабря 2025 года на турбазу «Хуторок Озерный» заселились несколько семей. Но в домах, предназначенных для отдыха, не было воды, тепла и электричества. А помещения находились в антисанитарных условиях.

Клиентам пришлось покинуть турбазу. Но деньги, потраченные на несостоявшийся отдых, им так и не вернули. Расследование продолжается.

Георгий Портнов