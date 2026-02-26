Huawei зарегистрировала в России логотипы автомобильных марок

Китайская корпорация Huawei зарегистрировала в России два товарных знака для продажи автомобилей, сообщает ТАСС.

Компания подала заявки в январе 2025 года. Регулятор зарегистрировал товарные знаки в феврале 2026-го. Согласно документу, срок действия исключительных прав на них должен истечь через девять лет.

Оба товарных знака зарегистрированы по классу № 12 Международной классификации товаров и услуг. В категорию входят транспорт, а также детали, принадлежности и аксессуары для них.

Товарные знаки представляют собой логотипы в виде многоугольников серого цвета, отмечается в публикации.

Huawei сотрудничает с несколькими китайскими автоконцернами в создании автомобилей, предоставляя программное обеспечение или компоненты. У компании есть собственная марка автомобилей — Aito, которые производятся совместно с автопроизводителем Seres. В линейке Aito представлены модели M5, M7, M9 и M8.