Подполковника полиции обвинили в крышевании притонов в Петербурге и отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд отправил под стражу до 24 апреля подполковника полиции Ольгу Лелинову, которую обвиняют по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, начальник отделения в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в период с 2021 по 2025 год систематически получала деньги, имущество и услуги от двух фигуранток дела о проституции.

Предположительно, взамен Ольга Лелинова не проводила проверки в притонах, предупреждала о рейдах и даже предоставляла борделям клиентов из числа своих знакомых.

Свою вину в суде подполковник так и не признала. Она подчеркнула, что не согласна с доводами следствия и просила домашний арест. Суд же принял позицию следствия.

Андрей Маркелов