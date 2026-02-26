В Челябинске суд отправил в СИЗО блогера, обвиняемого в вымогательстве

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу блогеру, обвиняемому в вымогательстве денег у бизнесмена (п. п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Он будет находиться в следственном изоляторе до 25 апреля, сообщает пресс-служба суда.

Сторона защиты возражала против заключения обвиняемого под стражу и просила избрать более мягкую меру пресечения: домашний арест, запрет определенных действий или иную, настаивая на том, что фигурант не намерен скрываться и препятствовать расследованию. Но суд удовлетворил ходатайство следователя и прокуратуры.

Уголовное дело возбудило и расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы регионального полицейского главка, челябинец вместе с гражданином, признанным Минюстом РФ иностранным агентом, причастен к совершению вымогательства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Иноагента, предположительно скрывающегося за рубежом, суд арестовал заочно. Он объявлен в розыск, сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным СМИ, фигурантами уголовного дела являются блогер Сергей Шумаков и руководитель издания «Русская пресса» Евгений Кротенко (признан иноагентом), которые, по мнению следствия, требовали деньги у бизнесмена Сергея Вайнштейна за удаление публикации с недостоверной информацией.