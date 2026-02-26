Силуанов сообщил о полном финансировании задач Союзного государства

Все задачи, поставленные для развития Союзного государства, обеспечены деньгами. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Где-то они лучше выбираются, где-то чуть медленнее. Но деньги есть, поэтому все, что запланировано в нашем финансовом плане, сделаем»,— сказал Антон Силуанов журналистам (цитата по ТАСС). Наиболее важные вопросы в интеграции Союзного государства — совместные инвестиционные, государственные и бизнес-проекты, а также выполнение намеченных планов, уточнил министр.

Сегодня президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства. На повестке — вопросы дальнейшего углубления интеграции двух стран. Стороны планируют обсудить и международную проблематику.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на заседании могут поднять тему «Совета мира», созданного по инициативе США. Перед заседанием господина Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле один на один.