Группа «Россети» направит более 4,7 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры ЯНАО

В 2026 году Группа «Россети» направит более 4,7 млрд рублей на модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры ЯНАО. Выполнение инвестиционных планов на встрече в Москве обсудили Губернатор региона Дмитрий Артюхов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.



«Ямал сегодня находится в активной фазе развития: мы набрали высокие темпы строительства социальных объектов — школ, больниц, детских садов, жилых домов — и намерены их сохранять. Любое строительство и новые микрорайоны требуют соответствующего усиления энергетической мощи. Наша задача — чтобы вся эта сложная система работала бесперебойно, а в домах северян всегда было светло и тепло. Поэтому сотрудничество с «Россетями» для нас — один из ключевых элементов в создании комфортной и надежной среды на Ямале», — сказал Дмитрий Артюхов.

Андрей Рюмин отметил, что Ямал имеет особое значение для развития России, обеспечивая около 80 % добычи природного газа. Поэтому многие крупные проекты Группы «Россети» связаны с электроснабжением производственных кластеров и повышением надежности передачи в регион мощности крупнейшей генерации Западной Сибири, включая Уренгойскую и Сургутские ГРЭС.

«В последние годы Ямал также ассоциируется с социальным ростом – здесь увеличивается численность населения, реализуются успешные образовательные проекты, создаются новые профессиональные возможности для людей. Поэтому сейчас многие наши задачи связаны с электроснабжением строящихся жилых кварталов в столице региона, Тарко-Сале и других городах», – сказал Андрей Рюмин.

На встрече также обсуждалось функционирование сетевого комплекса в зимний сезон. Благодаря компетенциям системообразующей энергокомпании и своевременной реализации производственных программ сетевая инфраструктура успешно противостоит суровым северным условиям. В 2025 году «Россети Тюмень» выполнили ремонт и техобслуживание 114 подстанций и 4,5 тысячи км линий электропередачи.

АО АО «Россети Тюмень»