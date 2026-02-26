В Чувашии досрочно прекращены полномочия главы Цивильского округа

В Чувашии в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия главы Цивильского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что он не в полном объеме указал при подаче ежегодных сведений полученные доходы, совершенные сделки и банковские счета — как свои, так и членов семьи.

Также выявлено участие главы округа в управлении коммерческой организацией «ГРААЛЬ», осуществляющей деятельность, в том числе, по контрактам с администрацией Цивильского муниципального округа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Анна Кайдалова