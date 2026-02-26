Клиент лишился глаза после конфликта в ярославском автосервисе

В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника автосервиса, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью клиента. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По версии следствия, в июле 2025 года в автосервисе, расположенном в Заволжском районе, между сотрудником и клиентом произошел конфликт. Сотрудник 1996 года рождения бросил в клиента стеклянный предмет, осколок которого попал в глаз потерпевшего. В полиции полагают, что этим предметом была стопка.

В результате полученной травмы клиент сервиса 1997 года рождения ослеп на один глаз, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Полиция возбудила уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

Антон Голицын