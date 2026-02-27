«Весна» на уфимской улице

Садоводческому некоммерческому товариществу «Весна», членами которого являются 70 человек, удалось одержать победу в судебном споре с администрацией Уфы. Мэрия в лице Главархитектуры города отказывалась утвердить проект межевания 12,5 га возле поселка 8 Марта. Власти города настаивали, что участок, который уфимцы в 2022 году отсудили под сады, необходим «для размещения территориальных резервов города». Две инстанции арбитражного суда поддерживали доводы «Весны». Юристы полагают, что суды приняли законное решение.



Членам садоводческого некоммерческого товарищества «Весна» удалось в двух арбитражных инстанциях доказать свою правоту в споре с администрацией Уфы. «Весна» просила суд обязать мэрию и подконтрольную ей Главархитектуру города утвердить проект межевания территории площадью 12,5 га, расположенной недалеко от поселка 8 Марта. Кадастровая стоимость участка, на котором, судя по картографическим сервисам, нет никаких строений — 48,1 млн руб.

Как следует из материалов дела, в июне 2022 года Ленинский районный суд Уфы, рассмотрев спор между «Весной» и министерством земельных и имущественных отношений республики, обязал ответчика заключить с садовым товариществом договор постоянного и бессрочного пользования земельным участком площадью 12,5 га. В сентябре того же года документ был подписан.

В 2025 году, указано в постановлении арбитражного суда, «Весна» направила в Главархитектуру проект межевания территории товарищества, выполненный ООО «Архитектоника». В утверждении документа было отказано. Как пояснили в ведомстве, территория товарищества находится в функциональной зоне «Жилые зоны» и в территориальной зоне Р4 (для размещения территориальных резервов города), где ведение садоводства не предусмотрено.

В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Весны». По его мнению, Главархитектура Уфы не имела права отказывать в утверждении проекта межевания территории, так как в 2013 году, когда участок был сформирован, он имел вид разрешенного использования «для ведения садоводства». Действующий генплан Уфы и правила землепользования и застройки были утверждены в марте и сентябре 2022 года, «то есть, позже постановки на кадастровый учет спорного земельного участка». Учитывая это, подчеркнул суд, спорный участок имеет условный вид разрешенного использования «для ведения садоводства», поэтому основания для отказа Главархитектуры «противоречат действующему законодательству и материалам настоящего дела».

Кроме того, указал суд, площадь СНТ, членами которого являются 70 человек, позволяет предоставить им по 14 соток земли, а также учесть территории общего пользования: сторожка правления, здания и сооружения для хранения средств пожаротушения, площадка для мусорных контейнеров, парковки и так далее.

В апелляционной инстанции представители мэрии Уфы и Главархитектуры настаивали, что спорный документ противоречил документам территориального планирования и городским правилам землепользования и застройки, а вид использования участка «Ведение садоводства» в территориальной зоне Р4 не предусмотрен.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил доводы ответчика, согласившись с судом первой инстанции.

В СНТ «Весна» вчера не стали комментировать спор.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что «позиция обеих инстанций выглядит юридически безупречной и хорошо обоснована». «Принципиально важно то, что право "Весны" пользоваться спорным участком именно для ведения садоводства было подтверждено вступившим в силу решением райсуда еще в 2022 году. То есть разрешенное использование участка «для ведения садоводства» закреплено не только в ЕГРН, но и подтверждено судебным актом. Таким образом, у ответчиков фактически отсутствует правовая база для отмены судебных актов»,— пояснил юрист.

