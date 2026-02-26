Работникам верещагинской площадки «Ремпутьмаша» предложена работа на других предприятиях холдинга

Предстоящая консервация производственных мощностей АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”» коснется менее чем 200 сотрудников предприятия, сообщила администрация округа в соцсети, отвечая на вопросы жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Работа с персоналом производится в полном соответствии с российским законодательством и соблюдением прав трудящихся. Это касается менее чем двухсот сотрудников, которым предлагается трудоустройство на другие предприятия холдинга в рамках релокации, вахтовая занятость, - написали представители администрации. – Также организовано сотрудничество со службами занятости для предложения максимально широких возможностей трудоустройства. Следует подчеркнуть, что консервация мощностей не предусматривает ликвидацию объекта, а предполагает временное его неиспользование. Компания организует комплекс специальных мероприятий, направленных на поддержание территории и корпусов в исправном состоянии, включая техническую защиту, ограничение доступа».

Напомним, в середине февраля стало известно, что управляющая АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”» компания «СТМ-Сервис» планирует законсервировать производственные мощности. Это решение было связано со значительным снижением заказа со стороны РЖД на ремонт локомотивов.

Верещагинский завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей основан в 1961 году на базе паровозного депо, существовавшего с 1902 года. С 2003 года предприятие являлось филиалом ОАО «Российские железные дороги». С 2018 года входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины». Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» специализируется на средних ремонтах локомотивов ТЭМ18 и 2ТЭ116.

По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании в 2024 году увеличился на 29% и составил 263,5 млн руб. Выручка акционерного общества при этом выросла до 1,8 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 48,8% (годом ранее - 1,2 млрд руб.).