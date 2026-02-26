Буланова, ЕГЭ и «Мертвые души»

КОНЦЕРТЫ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Татьяна Буланова (12+)

27 февраля в «МТЛ Арена» с юбилейным концертом выступит Татьяна Буланова. Заслуженная артистка РФ, звезда эстрады 1990-х годов, попавшая в 2025 году в Книгу рекордов России за наибольшее количество дуэтов, исполнит такие хиты, как «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и другие.

Чиж & Cо (12+)

2 марта Сергей Чиграков вместе с группой Чиж & Co представит в КРЦ «Звезда» программу хитов. В сет-листе рок-легенды значатся песни «Такие дела» , «Вечная молодость», «Перекресток», «Она не вышла замуж» и «Дополнительный 38-й», которые зал традиционно поет вместе с исполнителями.

Эрик Б. Тернер (6+)

Звезда мирового джаза и блюза Эрик Б. Тернер выступит на площадке «Универ Студия» 4 марта. Артист, известный тем, что номинировался на «Грэмми», был руководителем вокального ансамбля The Drifters и пел в дуэте с Аретой Франклин и Мэрайей Кэри, представит песни в разных стилях, от госпела и R&B до фанка.

ТЕАТР «ЕГЭ (не) конец света» (12+) 27 февраля театр «Город» покажет спектакль о Едином госэкзамене. В основу постановки легли истории реальных подростков из небольшого города Калужской области, сдававших ЕГЭ. Авторы спектакля рассуждают над тем, почему Единый госэкзамен воспринимается массовым сознанием как коллективный психоз или особая форма насилия взрослых над детьми, почему не стоит драматизировать и отнестись к этому как к одному из этапов жизни. В постановке заняты студенты Самарского областного училища культуры и искусств, курс Ольги Рябовой. «Мертвые души» (12+) 28 февраля артисты Московского театра комедии покажут в Окружном доме офицеров веселую и тонкую интерпретацию поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Зрителям вместе с артистами предстоит выяснить, возможно ли в погоне за материальными ценностями сохранить свою душу и на что способен человек ради денег, и есть ли та красная линия, которую он способен перешагнуть из-за наживы. «Доктор знает все» (16+) 2 марта на сцене самарской филармонии пройдет показ спектакля «Доктор знает все» московского Современного театра антрепризы. В постановке Заслуженного артиста России Олега Фомина на прием к врачу-проктологу приходят человек с бесом. Доктору приходится решать их проблемы и заодно разбираться со своими. Роли в спектакле сыграли Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймако.

МУЗЕИ

САМАРИНКИНЫ. ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ (0+)

До 8 марта включительно в Самарском областном художественном музее проходит выставка о династии самарских художников Самаринкиных. Экспозиция состоит из акварельных работ отца семейства Валерия Самаринкина (1949-2000) и керамики и батика дочери Алисы. Валерий Самаринкин является выпускником Пензенского художественного училища. Как график он вступил в Союз художников в 1996 году. Постоянно развиваясь, он пробовал себя в разных техниках, состоялся в искусстве батика и керамики. Любил работать в технике акварели «по-сырому», когда цвета смешиваются и свободно перетекают друг в друга. Алиса Самаринкина является известным мастером-керамистом. Она лепит с детства, обжигая глину в костре.

РАННЯЯ ЛЮБОВЬ (12+)

До 12 апреля в самарском Музее модерна проходит выставка произведений из пяти новых самарских коллекций современного искусства. Экспозиция включает творчество местных и иногородних художников. Участники проекта выбрали из своих коллекций картины, рисунки и скульптуры, ориентируясь на такие качества, как красота, ум, юмор и красноречивое молчание, и в аудиогиде, записанном от первого лица, объяснили свой выбор.

