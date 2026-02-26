Анапу предложили сделать курортом федерального значения

Минздрав России подготовил проект постановления, который официально закрепит за Анапой статус курорта федерального значения. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Проект предлагает признать курортом федерального значения муниципальный округ город-курорт Анапа в Краснодарском крае общей площадью 981,8 тыс. га. Этот статус предусматривает особый режим охраны природных лечебных ресурсов, установление строгих санитарных зон и развитие курортной инфраструктуры при поддержке федбюджета.

Проекту предстоит пройти общественное обсуждение, согласование с ведомствами, а также экспертизу.

Санаторно-курортная сфера остается для Анапы системообразующей. В 2024 году город принял 5,5 млн туристов (прирост 10%). В прошлом году курортный сезон в Анапе проходил с ограничениями на пляжный отдых из-за разлива мазута у Керченского пролива.