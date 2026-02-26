В Оренбурге пока не планируют приступить к строительству крематория

В Оренбурге в ближайшее время не планируют приступить к строительству крематория. Об этом говорится в ответе областного правительства на запрос «Ъ-Волга».

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Строительство крематория предусмотрено генеральным планом Оренбурга, который обозначает стратегию развития города до 2043 года. В 2023 году, когда проект генплана проходил публичные слушания, вопрос строительства крематория получил общественный резонанс. Жители муниципального образования Весенний сельсовет, где изначально планировали построить объект, выразили недовольство планами властей. Позже стало известно, что крематорий хотят построить на территории кладбищенского комплекса «Степной».

Согласно данным Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга, в 2025 году на муниципальных общественных кладбищах города было зафиксировано 12 случаев захоронения урн с прахом умерших. Кремация производилась в крематориях Магнитогорска и Екатеринбурга.

Сабрина Самедова