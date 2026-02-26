В Белгороде пересмотрят конфискацию взятки у бывшего топ-менеджера «Газпрома»

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшего замгендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород» Александра Белоусова в части взыскания с него суммы взятки, за которую он получил 5 лет колонии строгого режима. Согласно решению суда, вопрос о конфискации у него более 12 млн руб. незаконного вознаграждения рассмотрят в Октябрьском райсуде Белгорода.

В конце 2024 года Белоусов был признан виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Октябрьский райсуд тогда установил, что топ-менеджер компании получил 12,6 млн руб. от руководства ООО «Газводстрой», которое исполняло контракт на проведение строительно-монтажных работ на подземном газопроводе высокого давления в микрорайоне Южный стоимостью почти 223 млн руб. Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственное принятие результатов и общее покровительство. Общая сумма взятки составляла 27,5 млн руб., однако осужденный перед задержанием успел получить только часть суммы.

Белоусов признал вину. В ходе предварительного следствия был наложен арест как на найденные у него наличными 6,75 млн руб., так и на различное имущество: автомобиль Lexus RX 200 T, мотоциклы Bajaj Pulsar NS 200 и Honda VTR 1000 F, квартиру и банковские счета, на которых лежали 5,85 млн руб. Суд оштрафовал Белоусова на 27 млн руб. и конфисковал у него только наличные. С таким решением не согласилась прокуратура. При рассмотрении представления ведомства Первый кассационный суд и отменил приговор первой инстанции, посчитав, что вопрос о конфискации был разрешен неверно.

Белоусов также обжаловал приговор в кассации. Он не оспаривал квалификацию своего преступления, но просил назначить ему наказание, несвязанное с лишением свободы, так как он раскаялся в содеянном, ухаживает за престарелыми родителями, имеет на иждивении несовершеннолетних детей и положительно характеризуется. В итоге его срок изменен не был.

Сергей Толмачев