В Иркутской области ветеринары спасли кота после стирки в машинке

В Иркутской области пенсионерка случайно постирала и высушила кота в машинке. Его доставили в Усольскую станцию по борьбе с болезнями животных в тяжелом состоянии. Питомца смогли спасти, сообщил «РИА Новости» сотрудник ветклиники.

Заведующая станцией Людмила Орлова рассказала «РЕН ТВ», что бабушка планировала постирать тюль и не заметила, что кот сидел в машинке. В ветклинику питомца доставили с потерей координации и низкой температурой тела. «К счастью, температура стирки была небольшой и без отжима, поэтому котик не получил ожогов и переломов»,— добавила госпожа Орлова.

Коту ввели противошоковые препараты и лекарства для вывода стирального порошка из организма. После лечения и восстановления домашнее животное передали хозяйке.

Никита Черненко