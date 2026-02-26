На Урале осудили таксиста из Узбекистана, до смерти избившего другого водителя

В Екатеринбурге суд приговорил таксиста из Узбекистана Бекмуроджона Юсупова к 8 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, приговор вынес Орджоникидзевский районный суд в ноябре 2025 года по ст. 111 УК РФ. Защита обвиняемого и прокурор обжаловали решение, но Свердловский областной суд 26 февраля оставил приговор без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

ЧП произошло 1 марта 2025 года на улице Краснофлотцев. Между 24-летним обвиняемым и 63-летним водителем такси возник конфликт после того, как тот, по словам подсудимого, несколько раз подрезал его машину и оскорбил. После выхода из автомобилей произошла драка, в ходе которой подсудимый нанес потерпевшему несколько ударов, в том числе по голове. С полученной черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован, на следующий день он скончался в больнице.

Суд установил, что действия потерпевшего не представляли угрозы, а подсудимый первым применил насилие. В то же время были учтены смягчающие обстоятельства: сотрудничество с правоохранительными органами, признание вины, раскаяние и извинения перед родственниками погибшего. Но были и отягчающие обстоятельства: Бекмуроджон Юсупов находился в России незаконно с 2023 года и ранее привлекался к административной ответственности.

В результате суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск: в пользу отца погибшего взыскано 156 тыс. руб. в качестве компенсации расходов на погребение и 1 млн руб. — компенсации морального вреда.