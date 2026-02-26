«Портал пчеловода» предложили включить в белый список сайтов

Россельхознадзор направил в Минцифры письмо с просьбой включить «Портал пчеловода» в реестр сайтов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета. Об этом сообщает журнал «Поле.рф» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Союзе промышленных пчеловодов России пояснили, что во время медосбора многие кочующие пасеки оказываются далеко от средств связи, а с помощью «Портала пчеловода» рассылаются уведомления о применении пестицидов.

Белый список сайтов формирует Минцифры. В него включены сайты госучреждений и финансовых организаций. Помимо этого, в списке фигурируют такие ресурсы, как «Пикабу», «Дзен», Gismeteo. В сентябре 2025 года сообщалось, что в список включили букмекера «Фонбет», но в министерстве эту информацию опровергли.