Возобновляется прямое авиасообщение между Пермью и Минском

Пермский край возобновляет авиарейсы в Беларусь. Первый субсидируемый международный рейс из Перми в Минск запланирован на 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Полетная программа по маршруту Пермь – Минск рассчитана до конца сентября 2026 года. Рейсы из Перми будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Время в пути из Перми в Минск составит 3 часа 5 минут, в обратном направлении — 2 часа 45 минут.

Полеты будут осуществляться на российском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings.

Напомним, в 2025 году полетная программа из Перми в Минск стартовала 1 апреля и выполнялась до 30 сентября. Перевозчиком выступала авиакомпания «Икар». Тип воздушного судна — Embraer-190.