В Ростове-на-Дону продолжают расти цены на кофе

В этом году в Ростове-на-Дону стоимость кофе продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За 1 кг натурального растворимого кофе в январе 2026 года нужно было заплатить 4,1 тыс. руб. В январе 2025 его стоимость составляла 3,3 тыс. руб.

Цена 1 кг натурального кофе в зернах и молотого кофе в январе 2026 года достигла 2,1 тыс. руб. Годом ранее его стоимость составляла 1,7 тыс. руб.

Мария Хоперская