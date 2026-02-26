В Самаре создано новое производство для авиакосмического сектора

На Самарском металлургическом заводе запущено новое производство бесшовных алюминиевых труб малого диаметра. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Новый участок построен на базе модернизированного цеха, который не работал около 20 лет. Проект направлен на повышение конкурентоспособности предприятия и обеспечение отечественной промышленности необходимыми материалами.

Завод продолжает обновление производственных мощностей, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и расширить ее номенклатуру в авиакосмическом секторе, судостроении, машиностроении и других сферах. В рамках проекта будет создано более 100 рабочих мест. Набор персонала для нового производства уже начался.

Андрей Сазонов