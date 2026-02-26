Прокуратура Петербурга отменила решение о возбуждении дела на мать убитого мальчика

Уголовное дело в отношении матери убитого девятилетнего мальчика отменено по решению прокуратуры Санкт-Петербурга. Об этом в Telegram-канале сообщил защитник семьи, юрист Никита Сорокин.

Он уточнил, что дело о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждали для проведения качественной проверки. В действиях матери отсутствует состав преступления, заключили в прокуратуре и отменили решение о возбуждении дела.

Господин Сорокин надеется, что следствие оставит семью в покое, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин изучит показания детей и поймет, что мать не нарушала закон.

Татьяна Титаева