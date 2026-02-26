За год пассажиропоток ростовской городской электрички снизился на 9,6%

В 2025 году ростовские внутригородские электрички перевезли 183 тыс. человек пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД. Это на 9,6% меньше показателей 2024 года, когда пассажиропоток составлял 201,6 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чаще всего ростовчане выходили на следующих остановках: платформа 1337 километр (район Стройгородок) — 224 тыс. пассажиров, вокзал Ростов-Пригородный — 200 тыс. человек в и станция Темерник (ЖК «Соловьиная роща») — 65 тыс. пассажиров.

Всего внутригородские и пригородные поезда в границах города перевезли 774 тыс. пассажиров. Также, Ростову ежедневно курсируют 66 пригородных поездов.

Мария Хоперская