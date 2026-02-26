В Ижевске осудили экс-сотрудника «АСВ» и адвоката за крупную взятку

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ГК «Агентство по страхованию вкладов» Столбова В.А. и адвоката ООО «ППК «Реал» Чиркова С.В. Их признали виновными в крупном взяточничестве, совершенном организованной группой (ст. 290 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимые получили взятку в размере 3,5 млн руб. за передачу производственного комплекса ООО «АВ-Конструкция» по договору ответственного хранения. Для придания законности получения суммы взятки они составили фиктивный договор юридических услуг между ООО «АВ-Конструкция» и подконтрольной Чиркову организацией.

Подсудимые вину не признали. Им назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 17,5 млн руб. Помимо этого, адвокату Столбову на пять лет запрещено заниматься арбитражной управляющей деятельностью.

Владислав Галичанин