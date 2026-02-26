Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сколько дополнительных лет можно выиграть, если питаться правильно? На этот вопрос отвечает крупное международное исследование с участием ученых из США, Китая и Великобритании. Команда на протяжении десяти лет наблюдала за жизнью свыше 100 тыс. человек. Результаты публикует Science.

Мужчины к 45 годам, которые серьезно подходят к своему рациону и питаются не только правильно, но и качественно, могут рассчитывать на дополнительные два-три года жизни. Женщины, если не уступают им в дисциплине, получают прибавку в полтора-два года. В лидерах пять диетических стратегий — от привычной средиземноморской до более узконаправленных, вроде растительного питания и диеты при диабете. Кстати, мужчинам лучше всего заходит именно она, а вот женщинам — средиземноморская.

Ученые подчеркивают, что все эти цифры работают даже независимо от генетики. Да, есть люди, которым «повезло» меньше, но качественное питание это с лихвой компенсирует. К слову, портреты типичных долгожителей ученые составляли и раньше. Если представить такой собирательный образ, то получится подтянутый оптимист слегка за 90, с ровными анализами и давлением. Он — духовная личность, с любимым хобби и большой семьей. Чаще всего его можно встретить не в мегаполисе, а в маленьком городе или деревне.

Анна Кулецкая